Замглавы Офиса президента Олег Татаров, который лишь недавно завел страницу в Facebook, прокомментировал сегодняшнюю акцию националистов с требованиями его отставки.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

"Сегодня представители антиукраинских сил организовали у Офиса президента пикет с требованием моей отставки. До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", - написал он, добавив, что не боится "ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований".

"Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний", - написал Татаров.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ выпустило на волю скандального застройщика Микитася в обмен на показания против Татарова.

Также мы подробно описывали конфликт Татарова с НАБУ после того, как заместитель главы Офиса президента выступил с резкой критикой против директора НАБУ Артема Сытника.