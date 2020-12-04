Порядок уплаты алиментов и их размер определяются по договоренности между родителями (путем заключения нотариально удостоверенного договора) или по решению суда, если взаимного согласия достичь не удалось.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Какие факторы влияют на установление размера алиментов судом?

1) состояние здоровья и материальное положение ребенка, плательщика алиментов;

2) наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, детей;

3) наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств;

4) наличие на праве собственности, владения и/или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;

5) доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;

6) другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Законодательство Украины также дает право родителям впоследствии изменить установленный размер алиментов в сторону его увеличения или уменьшения в связи с изменением материального положения, семейного положения, состояния здоровья плательщика или получателя алиментов, или при наличии других жизненных ситуаций.

Как изменить размер алиментов?

Если алименты были установлены в добровольном порядке, то родителям необходимо внести соответствующие изменения в нотариально удостоверенный договор (заключается отдельный договор, который подписывается сторонами и подлежит обязательному нотариальному удостоверению).

Если же взаимное согласие между родителями не достигнуто по поводу изменения размера алиментов или если выплата алиментов установлена решением суда, то изменение их размера возможно только в судебном порядке.

Что для этого необходимо?

Плательщик или получатель алиментов должен подать в суд исковое заявление об увеличении или уменьшении их размера. Иски о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов, изменении способа их взыскания могут предъявляться в районные, районные в городах, городские и горрайонные суды по зарегистрированному месту проживания или нахождения ответчика или истца.

Обратите внимание: истцы по делам о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов или изменении способа их взыскания, а также заявители в случае подачи заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов освобождаются от уплаты судебного сбора.

Важно: истец должен доказать в суде обстоятельства, обосновывающие исковые требования (изменение размера алиментов).

То есть обязательно приложить соответствующие доказательства, например:

- доказательства изменения материального положения (справки о доходах родителей, кредитные договоры, любые другие документы, которые могут быть подтверждением изменения материального положения, его ухудшения или улучшения);

- доказательства ухудшения или улучшения здоровья (медицинские справки, заключения врачей, истории болезни, рекомендации врачей относительно необходимости лечения);

- доказательства, подтверждающие изменение семейного положения (например, рождение детей у плательщика алиментов, дополнительные расходы на содержание своих нетрудоспособных родителей).

Специалисты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции обращают внимание, что изменение семейного положения истца, а именно рождение еще одного ребенка, не является безусловным основанием для изменения размера алиментов.

Истец также должен доказать факт ухудшения своего имущественного положения в связи с рождением ребенка от другого брака.

Ранее сообщалось, что уплата алиментов не освобождает обоих родителей от дополнительных расходов.

Также напомним, что с 1 декабря в Украине изменился минимальный гарантированный размер алиментов.