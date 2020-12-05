Бывший глава Национальной полиции Украины, а ныне советник министра внутренних дел Арсена Авакова Сергей Князев госпитализирован с коронавирусом.

Его состояние оценивается как тяжелое.

Об этом "Стране" сообщил источник в Национальной полиции.

По данным нашего источника, Князева лечат в Александровской больнице столицы. Его поместили на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Заболел он еще на прошлой неделе.

Сергею Князеву 49 лет.

Он был главой Национальной полиции Украины в 2017-2019 годах.

Был уволен в сентябре 2019 года. Об обстоятельствах его ухода "Страна" подробно рассказывала.

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