В Чернобыльском заповеднике показали фото убитой лошади Пржевальского, которая попала в ловушку браконьеров и была съедена волками. Это уже не первый такой инцидент, как и встреча диких животных с многими случайными "ловушками".

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"С петлей на шее... То, что вы увидите на этих фотоматериалах - как гнойный нарыв, который появился там, где давно существовала проблема. Проблема необходимости масштабной очистки зоны отчуждения от многочисленных человеческих артефактов, значительная часть которых являются потенциальными смертельными ловушками для местных представителей животного мира", - указано в сообщении.

Канализационные колодцы, остатки натянутые провода, особенно колючие, проржавевшие металлические трубы и прочее - это все необходимо собирать, утилизировать, расчищать или засыпать. Однако самое страшное среди всего этого хлама - ловушки-петли на крупных копытных, сознательно установленные "хищными двуногими, которых трудно назвать даже браконьерами, потому что это - живодеры, паразиты и бездушные циники". Второго декабря сотрудники Чернобыльского заповедника получили анонимное сообщение о вопиющем факте гибели лошадей Пржевальского с петлями на шеях у села Корогод.

Ученые сразу выехали на место возможного преступления. Как оказалось, действительно, в петлю из металлического троса попал сначала жеребенок в возрасте до одного года, а затем взрослая особь, возможно, кобыла. Животные пытались освободиться из ловушек, но погибли. Трупы объели волки и вороны. Собранные материалы вместе с заявлением переданы в полицию.

Однако есть информация, что на территории зоны отчуждения установлена ​​не одна такая ловушка. Сейчас сотрудники пытаются разыскать и уничтожить их. А заодно и сотни других опасных предметов, которые могут представлять серьезную угрозу для жителей заповедника.

"Понимаем, что это - условные авгиевы конюшни. Однако, кому, как не нам, браться за них? Но без вас - общественности, активистов и меценатов - нам не обойтись! Чем вы можете помочь? В первую очередь, поддержкой и оглаской. Чтобы такие преступления эффективно расследовались и не были прикрыты. Во-вторых, финансовыми взносами на наш благотворительный счет. Это позволит Заповеднику, который финансируется из бюджета и не имеет отдельных статей расходов на такие специфические работы, организовать масштабный рейд и активно заняться очисткой заповедной территории", - добавили зоозащитники.

Напомним, в зоне Чернобыльской АЭС задержали браконьера, который подстрелил лося. Мужчину с охотничьим ружьем заметил пограничный наряд во время патрулирования на лодке.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали, как им приходится охранять неосторожных оленей от браконьеров во время брачного периода.