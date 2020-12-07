На этой неделе лучше не начинать новых дел, обучения. Воздержитесь от дорогостоящих покупок. В бизнесе дела будут идти неплохо, если не рисковать. Приятные моменты принесут романтические свидания, общение с семьей.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов на этой неделе солнце выглянет в вопросах карьеры, профессионального роста. Вас ждут интересные проекты, возможно повышение или премия. Неделя принесет ситуации, когда вам понадобится отстаивать свои интересы. Будьте на своей стороне, тогда и другие будут вас уважать и ценить ваши потребности.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов будет немало поводов для тревоги на этой неделе, но окажется, что большинство из них не стоят ваших волнений. Вы сможете решить давние проблемы с родственниками, прекратить конфликты. Неделя подходит для душевного общения с близкими и друзьями.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов будет идеально, если они найдут время хотя бы для короткого путешествия, релакса, вдохновляющего отдыха. Посмотрите, не взяли ли вы на себя ответственность вместо другого человека. Возможно вас лишает сил этот невидимый груз. Оставьте чужие проблемы и займитесь собой.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе Раки ощутят прилив энергии, который позволит сделать рывок в работе или любимом хобби. Пользуйтесь этим настроением, чтобы заложить фундамент будущих достижений, но не забывайте делать перерывы. Финансовая ситуация постепенно начнет улучшаться. При этом могут обостриться хронические заболевания.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов неделя будет плодотворной в романтическом стиле. Одинокие Львы смогут завязать знакомства, которые принесут много приятных впечатлений. Львы в паре тоже насладятся радостными моментами. Не ждите первого шага от другого - устройте сами романтический вечер. На работе возможны мелкие неприятности, но они не принесут особого ущерба.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев неделя может принести начало бурного романа, который принесет немало эмоций. Все дела, связанные с общением, будут вам удаваться на все сто. Пользуйтесь своим обаянием. А вот бытовые хлопоты могут неожиданно оттянуть на себя много вашего времени и сил.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов будет довольно скучный, рутинный период. Зато в этом есть и положительная сторона - стабильность. Захватывающих событий ждать не стоит, но и ничего плохого не произойдет. Неделя не подходит для построения грандиозных планов, так что отложите пока эти затеи.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов вспыхнет искра в отношениях с их любимым человеком. Вас порадует взаимопонимание и тепло. А вот с подросшими детьми могут возникнуть разногласия. В рабочих вопросах - без особых изменений.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов нервы могут накалиться до предела, так что вас будут выводить из себя даже мелочи. Это верный признак того, что пора хорошенько отдохнуть. Сначала здоровый сон, прогулки на природе и уединение. А потом - встречи с друзьями и вылазки на интересные мероприятия. Также на этой неделе с новой силой могут вспыхнуть забытые чувства.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе вы, как никогда, почувствуете поддержку и уважение окружающих. К вашему мнению будут прислушиваться. В вопросах финансов рассчитывайте на себя, лучше воздержаться от того, чтобы занимать деньги. Ближайшие дни - хороший период для творчества.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе найдите время, чтобы встретиться с хорошими друзьями. Это зарядит вас энергией, положительными эмоциями и позволит отвлечься от неприятных мыслей. На работе могут возникнуть сложности, но все утрясется.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Неделя подходит для того, чтобы завершить начатое. А вот устраиваться на новую работу или регистрировать бизнес пока не стоит. Позже может появиться информация, которая даст вам новое понимание ситуации.