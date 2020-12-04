В пятницу, 4 декабря, в газете "Голос Украины" опубликован Закон "О внесении изменения в статью 17 Закона Украины" О воинской обязанности и военной службе" относительно отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан", который ВР приняла 5 ноября.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, информирует Юрлига.

Документом определено, что отсрочка от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности предоставляется лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Авторы отмечали, что его принятие позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.

Ранее "Страна" сообщала, что за сутки в украинской армии выявили 108 случаев коронавируса.

Также мы писали, что в Украине могут отменить призыв в армию.