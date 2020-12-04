На Закарпатье граждане Украины венгерского происхождения получили письма с угрозами физической расправы. В связи с этими проявлениями ксенофобии полиция открыла два уголовных производства.

Как сообщается в Фейсбук Нацполиции, об этом глава ведомства Игорь Клименко сказал 4 декабря.

В полиции отметили, что в пятницу в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского нацменьшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. В противном случае венграм угрожали физической расправой.

По факту угроз следователи полиции Закарпатья начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

Также правоохранители рассказали, как продвигается дело с расследованием другого эпизода с угрозами. На днях в интернете появилось видео, на котором неизвестный в балаклаве и военной форме тоже угрожал венграм. Полицейские установили человека, вероятно, причастного к этому преступлению.

"Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителя венгерского национального меньшинства, появилось на Ютуб-канале блогерши из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", - сказали в полиции.

Клименко подчеркнул, что полученные 4 декабря электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепи. И не исключено, что в этой истории есть иностранный след.

"Я полностью поддерживаю позицию министра внутренних дел Арсена Авакова, что провокаторы, которые угрожают гражданам Украины, являются врагами Украины и должны быть наказаны. Это сложный и запутанный клубок, который украинские полицейские шаг за шагом тщательно разматывают. Полиция сделает все для того, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни и защитить жизнь и достоинство людей", - заверил Клименко.

Ранее "Страна" приводила видео, о котором упоминает Нацполиция.

Мы также сообщали об открытии дела в связи с этим роликом и о реакции на угрозы венграм главы МВД Арсена Авакова.