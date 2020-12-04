В Минздраве рассказали о заболеваемости среди украинцев гриппом, которым в этом году заразилось на 10% граждан больше, чем обычно.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"С начала сезона в Украине гриппом и ОРВИ переболело 3,9% населения страны. Интенсивный показатель заболеваемости - на 10,1% больше, чем был в аналогичный период прошлого сезона. Однако с начала эпидсезона против гриппа вакцинировались на 40% меньше людей, чем в прошлом году - 118 913 человек, в том числе 52 403 из групп медицинского и эпидемического риска. Напомним, что лучшая профилактика гриппа - это вакцинация. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", - указано в сообщении.

Всего в этом сезоне в Украину поставили 665 тысяч доз вакцин от гриппа. Их качество проверяют Гослекслужба Украины и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра.

Все эти вакцины можно применять для прививок детей от шести месяцев.

Напомним, в Украину двигаются еще четыре штамма гриппа. Это уже известные вирусы, однако из-за мутаций их опасность возросла, особенно в сочетании с пандемией коронавируса.

Как сообщала "Страна", главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о двух возможных сценариях развития ситуации с заболеваемостью в стране в связи с наложением эпидемий гриппа и коронавируса.