В Минздраве украинцам рассказали, чем можно заняться дома в свободное время на карантине, чтобы принести максимальную пользу семейным отношениям, физическому и психологическому здоровью.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Домашние дела могут принести больше пользы нашему физическому и психическому здоровью, чем мы думаем. Всемирная организация здравоохранения рекомендует бытовые домашние дела как один из вариантов физической активности. Сюда относятся уборка, уход за детьми, садоводство и тому подобное", - указано в сообщении.

Поэтому врачи посоветовали обратить внимание на такие домашние дела как уборка, которая позволяет совместить физические упражнения с практической пользой. При этом будет не только чисто и оптимально для организма, но, если добавить музыку, еще и весело.

При наличии детей рекомендуется выделить время для активных игр с ними. Так, строительство домика или полосы препятствий из подушек помогает выработке эндорфина, известного как "гормон счастья".

"В период стресса дети часто требуют внимания больше, чем обычно, а из-за карантинных мероприятий они не всегда проводят время в активных физических играх, столь необходимых для гармоничного физического и психологического развития", - добавили врачи.

Напомним, в Центре общественного здоровья призвали украинцев танцевать дома во время карантина.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, как сделать сон более качественным и ложиться раньше вопреки желанию посидеть с телефоном в постели.