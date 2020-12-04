Организатор скандальной гей-вечеринки с участием евродепутатов в Брюсселе Давид Манжели рассказал подробности о том, как оргию прервала полиция.

Слова молодого человека приводит немецкое издание Bild.

"Я всегда приглашаю на свои вечеринки несколько друзей, которые, в свою очередь, приводят с собой несколько своих друзей, а затем мы устраиваемся вместе поудобнее. Мы немного разговариваем, немного выпиваем - как в пивной. Единственная разница состоит в том, что попутно мы занимаемся сексом друг с другом", - начал рассказ Манжели.

Вечером 27 ноября, около 21:30, бдительные соседи вызвали к нему полицию в связи с нарушениями правил карантина. Правоохранители распахнули дверь квартиры и ворвались внутрь.

"Внезапно вся моя гостиная заполнилась копами. Они сразу стали кричать: "Удостоверение личности! Сейчас же!" Но на нас даже не было штанов. Как, черт возьми, нам удалось бы так быстро достать наши удостоверения личности?" - удивляется несообразительности полицейских Манжели.

Он добавил, что некоторые участники вечеринки пытались "расстегнуть штаны полицейских, потому что посчитали рейд частью оргии".

Ранее "Страна" сообщала о других деталях оргии, наделавшей в Европе много шума.

Мы также писали, что на вечеринках Манжели бывали и политики из Украины.