В субботу, 5 декабря, астрологи обещают день без неприятных потрясений. Вот только его может отравить суета и бытовые хлопоты. Если вы чувствуете, что вы попали в водоворот бесконечных дел - смените обстановку и вид деятельности. Постарайтесь оказаться там, где вам хочется и займитесь приятными для себя делами.

Но если большинство знаков Зодиака захлестнет рутина, четырем из них улыбнется удача.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня будет везти и в крупном, и в мелочах. День подходит для крупных покупок, дружеских встреч и деловых переговоров. Окружающие будут идти вам навстречу, не устояв перед вашим искренним обаянием.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы сегодня будут везде успевать, поэтому день пройдет насыщенно и продуктивно. Вас порадует общение с близкими по духу людьми, в процессе которого, вы сможете понять что-то важное. Кроме того, в нем найдется место и для приятного отдыха.

Козерог (22.12 - 20.01)

У рациональных Козерогов неожиданно может исполниться давняя мечта или желание. На самом деле вы уже давно подготовили фундамент для этого, так что главная заслуга в этом - ваша. В любом случае день подарит приятные эмоции и поводы для радости.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы сегодня примут удачное решение, которое давно не давало покоя. Вы не сразу поймете, что оно было лучшим в условиях, которые сложились, но спустя время это станет очевидным. Суббота будет наполнена удачными стечениями обстоятельств, приятными встречами и звонками.