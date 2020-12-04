Украинцам рассказали, что под собой подразумевает самоизоляция, кто обязан ее отсидеть и как получить денежную компенсацию за временную нетрудоспособность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

"Самоизоляция - пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания для риска инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе обязательства лица (Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - указано в сообщении.

Так, самоизоляции подлежат лица:

которые имели контакт с пациентом с подтвержденным коронавирусом, кроме лиц, которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;

с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом коронавируса в легкой форме при условии, что лицо не нуждается в госпитализации;

пересекающие государственную границу и прибывшие из государства с широким распространением Covid-19, кроме детей, не достигших 12 лет;

прибывающие с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя, кроме абитуриентов;

лица с подтвержденным диагнозом коронавируса, выписанные из больницы, к моменту выздоровления.

На период карантина перечень страховых случаев, по которым предусмотрено предоставление материального обеспечения Фондом социального страхования Украины, был расширен. Так, застрахованным лицам, то есть официально трудоустроенным лицам, находящимся в больницах, а также на самоизоляции под контролем, выплачивается 50% от средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Врачам пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа. Выдать эти средства может Фондом социального страхования Украины на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности, начиная с 6-го дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности. При этом первые пять дней оплачиваются за счет средств работодателя.



В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд социального страхования Украины оплачивает такой листок нетрудоспособности, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Это ограничение снимается, если ребенку необходимо лечение на стационаре.

Если временная нетрудоспособность вызвана карантином, финансовая помощь за счет предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине. Также право на оплату листков по временной нетрудоспособности имеют лица, работа которых связана с обслуживанием населения, которые были в контакте с инфекционными больными или являются бактерионосителями, если только нет возможности временно по обоюдному согласию перевестись на другую работу, не связанную с риском заражения.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины изменило стандарты оказания медицинской помощи людям с коронавирусной болезнью. Согласно новым нормам, врач может признать пациента, который борется с Covid-19 на дому, здоровым, если у него отсутствуют симптомы в течение трех дней, считая с 10 дня с даты появления признаков болезни. Подтверждать выздоровление ПЦР-тестом теперь необязательно.

Как сообщала "Страна", 2 декабря в Киеве зафиксировали 1735 новых случаем заражения коронавирусом. Это на 64 случая меньше, чем в предыдущий день, когда заразились 1 799 жителей столицы.