Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что появление вакцины не избавит человечество от коронавируса.

Об этом сообщает Еuronews.

"Прогресс в области вакцин дает нам всем импульс, и теперь мы можем начать видеть свет в конце туннеля. Вакцины и вакцинация добавят важный и мощный инструмент к тому набору инструментов, который у нас есть. Но сами по себе они не справятся с этой задачей. И поэтому мы должны добавить вакцины в существующую стратегию общественного здравоохранения. ВОЗ обеспокоена растущим мнением о том, что пандемия закончилась. Правда заключается в том, что в настоящее время во многих местах наблюдается очень высокий уровень передачи вируса", - сказал он.

По словам Райана, это усиливает и без того большую нагрузку на медицинскую структуру, а особенно на отделения интенсивной терапии. Поэтому даже поле распространения вакцины люди должны будут какое-то время придерживаться карантинных ограничений, чтобы точно убедиться, что пандемия миновала.

"Некоторым странам Европы удалось сократить передачу вируса, приняв строгие меры, ограничивающие возможность людей образовывать скопления. Как уже отмечалось ранее, по мере отмены этих правил важно, чтобы люди продолжали следовать национальным и местным мерам, чтобы гарантировать, что случаи (заражения - Ред.) не возвращаются, - добавил он.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4314, который позволяет сократить сроки утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса.

Как сообщала "Страна", данные исследований американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний подтвердили, что разработанная американской компанией Moderna вакцина от коронавируса способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца.