Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента РФ.

"Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в документе.

Ранее российское правительство утвердило директиву об отставке Чубайса и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", - заявил Чубайс в связи с назначением в своем Facebook.





Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с момента его создания в 2011-м. До этого - с 2008 года - был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.

В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Ранее "Страна" писала о том, что в сеть попали персональные данные тысяч российских чиновников, в том числе и Чубайса.

Также мы сообщали, что в России ограбили "умный дом" Чубайса, следствие заявляет о мести.