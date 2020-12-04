В "МИД ДНР" заявили об усилении Украиной обстрелов на Донбассе и угрозе срыва перемирия
"Глава МИД" так называемой "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что перемирие на Донбассе под угрозой срыва. Причиной этого она назвала интенсификацию обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
Заявление Никоноровой опубликовано в Фейсбук "МИД ДНР".
По ее словам, на линии соприкосновения "по возрастающей обостряется ситуация", так как Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Как утверждают в "ДНР", сегодня были зафиксированы новые факты таких нарушений: в результате очередного утреннего обстрела с применением минометов калибром 120 мм в районе н.п. Ленинское были смертельно ранены два человека.
Никанорова заявляет, что уже это уже не первый случай ранения или гибели на линии соприкосновения со времени подписания дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
"В связи с указанными фактами действующее перемирие находится под угрозой срыва. Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла", - заявила "глава МИД".
Между тем украинские представители в ТКГ заявили, что 4 декабря был ранен снайпером служащий ВСУ.
Ранее "Страна" подводила итоги встречи 2 декабря на базе Совбеза ООН с представителями "ДНР" и "ЛНР".