"Глава МИД" так называемой "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что перемирие на Донбассе под угрозой срыва. Причиной этого она назвала интенсификацию обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Заявление Никоноровой опубликовано в Фейсбук "МИД ДНР".

По ее словам, на линии соприкосновения "по возрастающей обостряется ситуация", так как Киев интенсифицировал обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как утверждают в "ДНР", сегодня были зафиксированы новые факты таких нарушений: в результате очередного утреннего обстрела с применением минометов калибром 120 мм в районе н.п. Ленинское были смертельно ранены два человека.

Никанорова заявляет, что уже это уже не первый случай ранения или гибели на линии соприкосновения со времени подписания дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

"В связи с указанными фактами действующее перемирие находится под угрозой срыва. Мы требуем в самом оперативном порядке приступить к согласованию обновленного пакета мер, поскольку из согласованной в июле 2020 года договоренности Украины вышла", - заявила "глава МИД".

Между тем украинские представители в ТКГ заявили, что 4 декабря был ранен снайпером служащий ВСУ.

Ранее "Страна" подводила итоги встречи 2 декабря на базе Совбеза ООН с представителями "ДНР" и "ЛНР".