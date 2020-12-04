Российский вице-премьер-министр Татьяна Голикова сказала, что вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" созданы на основе разных принципов. Чиновница пояснила, какая между ними разница.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голиковой, "Спутник V" – это векторная вакцина, разработанная на основе аденовируса со вставкой, кодирующей белок коронавируса. Этот препарат вызывает иммунный ответ.

"ЭпиВакКорона" же – пептидная вакцина, которая состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса, пояснила вице-премьер. С помощью них иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда тот поступает в организм.

При этом Голикова подчеркнула, что в ходе пострегистрационных клинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность.

Ранее "Страна" рассказывала, что у российской вакцины от коронавируса "Спутник V" есть одно слабое место – это технологическая сложность ее производства.

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