НАПК просит Зеленского ветировать "компромиссный" законопроект об ответственности за декларации
Руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава ведомства просит руководство страны наложить вето на законопроект №4460-д о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации, который сегодня приняла Верховная Рада.
Об этом Новиков сообщил в Facebook.
"Просим применить к указанному закону право вето в соответствии с п.30 ч.1 ст.106 Конституции Украины", - говорится в письме.
В обращении главы НАПК отмечается, что эта инициатива не предусматривает лишения свободы для лиц, которые умышленно не подают электронную декларацию или умышленно указывают в ней недостоверные сведения.
"Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлением, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния", - говорится в сообщении.
В НАПК добавили, что, согласно одобренному Верховной Радой законопроекту, только если субъект декларирования умышленно не задекларирует имущество более чем, на 4 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря 2020 года – 9 млн 80 тыс грн), суд может назначить ему наказание в виде ограничения, но не лишения свободы на срок до 2 лет, причем время ограничения свободы коррупционер будет находиться не в тюрьме, а в исправительном центре, где сможет свободно пользоваться средствами связи и оставлять центр по разрешению его руководства.
Стоит отметить, что вчера прошла встреча послов "Большой семерки" со спикером Разумковым и представителями фракций, на которой послы заявили о необходимости срочно восстановить ответственность за недостоверное декларирование с учетом позиции президента.
По итогу, в тот же день комитет поддержал компромиссный вариант законопроекта, в котором прописано не лишение свободы, а ее ограничение за недостоверную информацию начиная с 9 миллионов гривен.
Именно за этот проект и проголосовала сегодня Рада.
Напомним, в конце октября Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и об отдельных полномочиях НАПК.