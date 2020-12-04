Руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава ведомства просит руководство страны наложить вето на законопроект №4460-д о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации, который сегодня приняла Верховная Рада.

Об этом Новиков сообщил в Facebook.

"Просим применить к указанному закону право вето в соответствии с п.30 ч.1 ст.106 Конституции Украины", - говорится в письме.

В обращении главы НАПК отмечается, что эта инициатива не предусматривает лишения свободы для лиц, которые умышленно не подают электронную декларацию или умышленно указывают в ней недостоверные сведения.

"Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлением, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что, согласно одобренному Верховной Радой законопроекту, только если субъект декларирования умышленно не задекларирует имущество более чем, на 4 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря 2020 года – 9 млн 80 тыс грн), суд может назначить ему наказание в виде ограничения, но не лишения свободы на срок до 2 лет, причем время ограничения свободы коррупционер будет находиться не в тюрьме, а в исправительном центре, где сможет свободно пользоваться средствами связи и оставлять центр по разрешению его руководства.

Стоит отметить, что вчера прошла встреча послов "Большой семерки" со спикером Разумковым и представителями фракций, на которой послы заявили о необходимости срочно восстановить ответственность за недостоверное декларирование с учетом позиции президента.

По итогу, в тот же день комитет поддержал компромиссный вариант законопроекта, в котором прописано не лишение свободы, а ее ограничение за недостоверную информацию начиная с 9 миллионов гривен.

Именно за этот проект и проголосовала сегодня Рада.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и об отдельных полномочиях НАПК.