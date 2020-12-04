Окружной суд берлинского района Тиргартен 4 декабря приговорил 92-летнюю правую экстремистку Урсулу Хавербек к году тюрьмы без права досрочного освобождения за отрицание Холокоста. У "бабушки-нацистки", как ее называют немецкие журналисты, это уже не первый срок.

Об приговоре сообщает сайт Radio Herford.

Хавербек не присутствовала на заседании суда - ее представлял юрист. Менее месяца назад, 5 ноября, она освободилась из тюрьмы, где оказалась по аналогичному обвинению, а уже 17 ноября против нее возбудили новое дело.

Поводом к осуждению стало ее интервью, в котором она заявила, что в информации о газовых камерах в концлагере Освенцим "нет ни слова правды". Прокурор требовал 15 месяцев тюремного заключения для пожилой экстремистки при максимальном сроке по этой статье в пять лет. Но суд дал ей год.

Хавербек была председателем ультраправого тренировочного центра, который распространял нацистскую пропаганду. Его закрыли в 2008 году. Женщину несколько раз судили за отрицание Холокоста. В частности, на заседании в 2015 году "бабушка-нацистка" заявила, что "Освенцим не был лагерем смерти, и это не доказано исторически". Кроме того, она появлялась на телевидении с заявлениями о том, что "Холокост - самая большая ложь в истории". В 2018 году она утверждала, что Освенцим был обычным трудовым лагерем, а не лагерем для уничтожения евреев. Согласно ее концепции, главными пострадавшими во Второй мировой войне стали немцы.

К слову, ее муж во Вторую мировую войну занимал пост в нацистской партии.

В прошлом году "Страна" писала о выходе документального сериала "Дьявол по соседству" о надзирателе концлагеря украинце Иване Демьянюке, обвиненном в массовых убийствах в годы Второй мировой войны.

Мы приводили воспоминания односельчан этого известного нациста.