В рамках миссии "Чанъэ-5" Китай установил национальный флаг на поверхности Луны. Поднебесная стала третьей после США и СССР страной, которая установила свой государственный символ на естественном спутнике Земли.

Соответствующий снимок обнародовало Китайское национальное космическое управление.

Кадры установленного на Луне флага сделаны панорамной камерой, установленной на зонде. Отмечается, что впервые Китай развернул на Луне свой национальный флаг, изготовленный из специальной ткани. Его вес составляет всего 12 граммов.

Обычный флаг из-за сильного излучения и огромной разницы температур между днем и ночью сразу же разлагается. Известно, что ученые потратили год на то, чтобы найти подходящий материал для флага.

Напомним, миссия "Чанъэ-5" запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Мягкая посадка аппарата на Луну состоялась 1 декабря. В рамках миссии модуль собрал образцы грунта и взлетел с поверхности планеты 3 января.