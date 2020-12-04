Президент Украины Владимир Зеленский 4 декабря записал новый видеоблог. В нем он отметил важность восстановления уголовной ответственности за неправдивую информацию в электронных декларациях. И заявил, что хотел бы еще более жесткой ответственности, чем та, которая предусмотрена принятым сегодня Радой законопроектом.

Но из его слов выходит, что он доволен таким вариантом по принципу "пока пусть так, а там посмотрим".

Видео размещено в Фейсбук президента.

"Как бы ни старался навредить Украине Конституционный суд, была возобновлена уголовная ответственность чиновников за ложь в декларации. Сегодня. Важно, что успели до наступления 2021 года, поэтому те, кто соврал в этом году, не избегут ответственности. Хорошо, что это конструктивно и это поддержали все международные партнеры. Плохо, что пока ответственность не такая жесткая, как хотелось бы. Но радует, что пока что", - сказал президент.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности, уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Сегодня Рада приняли законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование. Однако только лишь в виде штрафов и ограничения свободы (а не лишения свободы). За что законопроект уже раскритиковали грантовые активисты, связанные с западными посольствами, а НАПК призвал Зеленского наложить на него вето.