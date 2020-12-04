На следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря Верховная Рада может рассмотреть законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса на год.

Об этом в пятницу, 4 декабря, в эфире телеканала "Наш" заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что пролонгация возможна. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения к этому закону, которые состояли в том, что менялся только год. Скорее всего, (год действия в законе об особом статусе Донбасса – Ред.) будет изменен на 2021-й", - сказал спикер Рады.

"Какие-либо другие изменения, я думаю, что маловероятны, потому что пройти этот вопрос нужно будет быстро, поскольку заканчивается тайминг нашей работы в этом году. И это можно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива", - добавил Разумков.

Однако спикер парламента отметил, что на сегодняшний день подобная инициатива в Раде пока не зарегистрирована, но она может появиться в ближайшее время. Какие-либо другие законодательные инициативы, касающиеся имплементации, в частности, "формулы Штайнмайера", также не фиксировались аппаратом Верховной Рады, добавил Разумков.

Как ранее сказал спикер Рады, парламентариям не впервой продлевать упомянутый закон. Например, в 2017 году они это сделали в начале октября. В прошлом году это произошло ближе к Новому году - в декабре.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как в "ДНР" предлагают переписать закон об особом статусе Донбассе.