Появились подробности задержания водителя внедорожника, который в немецком Трире в пешеходной зоне протаранил толпу людей и убил пятерых пешеходов. Как выяснилось, после случившегося злоумышленник не стремился скрыться с места трагедии, передает РИА Новости.

"Водитель, задавивший насмерть 5 пешеходов и ранивший еще 18, затем припарковал машину, закурил сигарету и, ухмыляясь, стал ждать полицию, заявили силовики", - говорится в сообщении.

Напомним, за рулем внедорожника находился нетрезвый 51-летний местный житель. На месте ЧП скончались два пострадавших от наезда, позже число погибших увеличилось до пяти. Среди них - девятимесячный ребенок. Также травмы получили 18 человек.

Ранее глава прокуратуры Петер Фритцен заявил, что водитель машины имеет признаки клинического психического заболевания.

Также мы сообщалось, что по данным бургомистра, водитель мог направить авто на пешеходов в приступе ярости.