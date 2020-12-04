Владимир Зеленский, в последнее время полюбивший формат видеоблогов, выступил с новым обращением в таком жанре. В нем он рассказал, стоит ли ожидать введения карантина в январе 2021 года.

Ролик появился в Фейсбук главы государства вечером 4 декабря.

"Второй вопрос: будет ли локдаун в январе? Давайте честно, совсем избежать локдауна будет очень сложно. Его вероятность в январе существует, она не маленькая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее, детально, когда будет локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий список всех карантинных мер. То есть ни для кого это не будет сюрпризом. Это я обещаю. И не за неделю, как предусмотрено законом, правительство сообщит, а намного раньше", - заверил президент.

Он добавил, что из-за карантина не придется отменять отпуск тем, кто его запланировал на январь.

"Вероятный локдаун в январе не означает, что вам нужно отменить запланированный отпуск, сдать авиабилеты. Для граждан Украины государственная граница будет открытой и для выезда и для въезда", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" приводила объяснение Зе, почему не будет локдауна в декабре.

Мы также приводили список стран с высоким уровнем заражений коронавирусом.