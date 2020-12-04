Президент Владимир Зеленский накануне выходных, 4 декабря, записал новое видеообращение. В нем он много говорил о коронавирусе и карантине. В частности, рассказал, как не надо носить медицинские маски.

Видео опубликовано в Фейсбук главы государства.

"Пожалуйста, народ, носите маски. Очень прошу, уже миллион раз. Носите их правильно, как нормальные люди носят обычные маски", - сказал Зеленский и ладонью показал, на какой части лица не должно быть маски (на подбородке, лбу или щеке), а что она должна закрывать нос и рот.

"Пожалуйста, дезинфицируйте руки. Пожалуйста, держите дистанцию. Избегайте скоплений и укрепляйте иммунитет. Есть симптом - сидите дома. Умоляю, не ставьте сами себе диагноз, не прописывайте сами себе лекарства, особенно антибиотики. Даже если вы смотрели все сезоны "Доктора Хауса". Не гуглите, не ищите советы в соцсетях, в Facebook, а сразу обращайтесь к семейному врачу. Давайте все соберемся, постараемся и сделаем себе нормальные праздники без локдауна. Праздники без температуры, ощущая запах елки и вкус мандаринов. Сделаем нашим врачам-героям самый лучший подарок", - призвал президент.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем Зеленский пообещал рассказать в новом ролике.

Мы также писали о его объяснении, почему не будет локдауна в декабре.