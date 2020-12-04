Министерство здравоохранения Украины обновило список "красных" и "зеленых" стран в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной болезни в них.

Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 4 декабря.

Так, в "красном" списке находятся 36 стран, в которых показатель активных случаев коронавирусной болезни на 100 тысяч населения за последние две недели превышает аналогичный в Украине (439,9). Среди таких Италия, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, США, Австрия, Швеция и др.

В зеленой зоне оказались, в частности, Молдова, Латвия, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Греция, Беларусь и еще 150 стран.

Напомним, неделю назад в "красном" списке пребывали 38 стран.

Ранее мы писали, что власти Кипра разрешили приехать в страну украинским туристам.