Самую большую в мире ветровую турбину будет использовать первая в США большая ветроэлектростанция, установленная в открытом море.

Разработчики проекта Vineyard Wind в Массачусетсе объявили, что будут использовать ветрогенераторы GE, в частности GE Haliade-X. Эта турбина производит 312 МВт/ч в день. Об этом сообщает Union of Concerned Scientists.

Лопасти турбины составляют по 107 метров каждая. Это сравнивают с расстоянием от одних ворот до других на поле в американском или европейском футболе, где стандартный размер 70 на 108 метров.

Как пишет издание, работая на полную мощность турбина может обеспечить суточную потребность в электроэнергии частного дома менее чем за 7 секунд (с учетом того, что не каждый день ветреный).

Команда Vineyard Wind заявила, что проводит последний технический осмотр, связанный с обновлением турбины.

Фото: blog.ucsusa.org

Ранее "Страна" писала о том, что в Крыму испытали санкционную турбину Siemens, которая вызвала скандал в ЕС.

Также мы сообщали, что появилось видео, как мультикоптер научили мыть лопасти турбин ветрогенераторов.