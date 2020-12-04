Президент Владимир Зеленский 4 декабря записал новое видеообращение. Большая его часть была посвящена теме, которая волнует сейчас всех украинцев - введению тотального карантина.

В ролике, опубликованном на Фейсбук, глава государства заверил, что в декабре локдаун не введут, и объяснил почему.

"Сразу самый горячий вопрос: локдаун в декабре. Я верю и надеюсь, что сейчас он нам не нужен. Мы взвешивали все за и против, советовались с представителями местных властей, получили уверения МОЗ о контролируемости ситуации в больницах. И я рекомендовал премьер-министру Украины не оглашать локдаун в декабре. Карантин выходного дня, какое бы отношение к нему ни было, дал свой результат. Ежедневное количество заболевших перестало расти настолько стремительно и геометрично, как когда-то магазин "Рошен" по всей стране. Поэтому нам удалось сбить эту динамику. Медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов, поэтому она справляется и она выдержит", - заверил президент.

Он добавил, что в отдельных регионах есть проблемы, но они "точечные".

"Знаем, работаем. Уверен, что все обязательно решим. Общая ситуация контролируемая и дает возможность не вводить немедленный карантин в декабре. Мы не будем портить людям праздники, которых мы очень ждем", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" рассказывала, какие еще темы поднял президент в новом обращении к народу.

Перед выходом этого видео Зеленский тоже в формате ролика призывал земляков сходить проголосовать на выборы мэра Кривого Рога.