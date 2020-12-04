Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он рассказал "без лжи" о главных победах недели и коснулся самой обсуждаемой темы - введения карантина.

Ролик появился в Фейсбук главы государства.

"И снова о главных победы недели - откровенно и без лжи. Итак, в декабре локдауна не будет. Будет ли он в январе? Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как его некоторые рисуют. Кроме того, Верховная Рада уже проголосовала за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу, которые оказались в затруднительном положении из-за пандемии. Компенсации, списание долгов, налоговые каникулы. Все это заработает в ближайшее время", - говорится в подписи к видео.

Ранее "Страна" писала о том, что исполнился ровно год обещанию президента снизить тарифы на тепло. Которое так и осталось пустыми словами.

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