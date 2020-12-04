Родившаяся при Николае II и пережившая блокаду жительница Петербурга умерла от коронавируса
Старейшая жительница Санкт-Петербурга Клавдия Павловна Селюженок скончалась на 109-м году жизни. Причиной смерти женщины, пережившей революцию и две мировые войны, стали осложнения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на администрацию Невского района Петербурга.
Клавдии Павловны не стало 2 декабря, она умерла у себя дома.
Селюженок родилась 7 ноября 1912 года - еще при Николае II. По профессии она была технологом по металлу и долгие годы работала на заводе "Арсенал". Ей довелось пережить блокаду Ленинграда в Великую Отечественную войну. Она всегда говорила, что ее жизнь была обычной трудовой, но счастливой.
Фото петербурженки в молодости
По традиции в день рождения старейшей жительницы Петербурга за столом собиралась ее родня - около 20 человек. Старшему внуку Клавдии Павловны уже 51 год, внучке - 32, а правнуку - 27. 2020 год сломал эту традицию из-за все того же коронавируса. Но Селюженок не унывала из-за этого.
После дня рождения она не прожила и месяца.
Как сообщала "Страна", вирус стал причиной смерти актера Бориса Плотникова, сыгравшего доктора Борменталя в "Собачьем сердце".
Также от коронавируса в 94 года скончался бывший президент Франции Жискар д'Эстен.