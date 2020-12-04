Конгресс США согласовал статью законопроекта об оборонном бюджете, которая предусматривает расширение санкций против строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Согласно документу, специальные меры будут приняты в отношении компаний, которые не только предоставляют суда для укладки труб, но также обеспечивают страховые услуги, техническую модернизацию судов, услуги по сертификации проекта.

Об этом гласит текст законопроекта.

Так в документ вошли выдвигавшиеся ранее предложения Сената и Палаты представителей. Речь о применении блокирующих санкций против компаний. Тем не менее, в текущем виде законопроект может быть ветирован президентом США Дональдом Трампом. Однако в любом случае, часть документа, посвященная "Северному потоку-2" в итоговой версии, предположительно, останется неизменной.

Стоит отметить, что еще в октябре Госдеп США объявлял о расширении трактовки прошлогоднего закона PEESA, в котором фиксировались санкции против компаний, предоставляющих суда-укладчики. Расширительная трактовка подразумевала угрозу санкций и против тех компаний, которые участвуют в технической модернизации. Теперь все это будет закреплено законодательно, с дополнениями по страхованию, сертификации и т.п.

"Для любой компании американские блокирующие санкции будут означать серьезные финансовые потери. Для них будут фактически закрыты международные банковские операции. Причем европейские банки не будут обслуживать их наряду с американскими (почему - отдельный вопрос). Поэтому правительства могут говорить что угодно. А отвечать бизнесу. И он рисковать не будет. До тех пор, пока правительства не обеспечивают надежной защиты от санкций, а также альтернативных систем финансовых расчетов", - сообщает телеграм-канал Санкции.Экспертиза.

Текст законопроекта. Ст. 6231, стр. 1577

Напомним, избранный президентом США демократ Джо Байден выступил за введение новых жестких санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В ответ на это в МИД Германии выразили надежду, что Берлину удастся выстроить конструктивный диалог с администрацией будущего американского президента.

Также мы сообщали, что возобновление работ по строительству газопровода произойдет после годичного перерыва. Уже начиная с завтрашнего дня реализация проекта продолжится к югу от района Адлергрунд, где находятся концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.