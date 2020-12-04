Соцсеть Facebook планирует кардинально изменить автоматизированные системы по удалению оскорбительных сообщений. С высшим приоритетом будут удаляться оскорбления в отношении меньшинств - темнокожих, евреев, людей нескольких рас, мусульман, представителей ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает The Washington Post, со ссылкой на текст проекта.

Как пишет издание, Facebook меняет свою политику "расовой слепоты", то есть когда оскорбления любого человека удаляли с одинаковым приоритетом. Теперь систему планируют наладить так, чтобы в первую очередь удалять оскорбления в отношении темнокожих, евреев, людей нескольких рас, мусульман, представителей ЛГБТ-сообщества. Меньшим приоритетом будут считаться негативные высказывания о белых, американцах и мужчинах.

Например, больший приоритет система отдаст словам "Геи отвратительные", чем "Мужчины - свиньи".

В то же время в проекте нет речи о том, что негативные высказывания в адрес белых или мужчин больше не считаются оскорблениями, просто теперь система будет определять их как "малочувствительные", то есть менее вредные, и алгоритмы их не будут удалять автоматически.

По данным издания, к такому варианту решили обратиться после годов критики Facebook со стороны правозащитников, многие из которых называют эти нововведения запоздалыми.

Ранее "Страна" писала о том, что Facebook и Instagram будут удалять "дезинформацию" о вакцинах против Covid-19.

Также мы сообщали, что Facebook собирается за миллиард купить стартап Kustomer, создающий платформы услуг и чат-боты.