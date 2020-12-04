По трубопроводу "Северный поток-2", строительство которого возобновится в этом месяце, можно будет пускать не только газ, но и водород.

Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает "Интерфакс".

"Благодаря тому, что были использованы специальные материалы, "Северный поток 2" в отличие от более старых газопроводов уже в ближайшие десятилетия может быть на 70% заполнен водородом - энергоносителем будущего", - сказал Хермес.

Он напомнил, что Германия на фоне обязательств по сокращению токсичных выбросов в атмосферу уже давно делает ставку на водород как источник энергии.

"Значение "Северного потока 2" для европейского энергообеспечения будущего за последние месяцы только выросло. Газопровод построен с учетом самых современных стандартов в области охраны природы и безопасности и открывает нам вслед за переходным энергоносителем - природным газом - хорошие перспективы в век водорода", - добавил представитель организации.

Напомним, избранный президентом США демократ Джо Байден выступил за введение новых жестких санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В ответ на это в МИД Германии выразили надежду, что Берлину удастся выстроить конструктивный диалог с администрацией будущего американского президента. Тем временем уже сегодня стало известно, что Конгресс США утвердил ряд очередных мер против строительства "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что возобновление работ по строительству газопровода произойдет после годичного перерыва. Уже начиная с завтрашнего дня реализация проекта продолжится к югу от района Адлергрунд, где находятся концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.