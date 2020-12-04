Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в правоохранительных органах бывшего командира харьковской роты Беркута (спецподразделение МВД Украины) Виктора Шаповалова. Ему выплатят компенсацию за время, что он не мог работать.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, 1 декабря.

Ранее, после Майдана, Виктор Шаповалов в числе многих других бойцов "Беркута" был под следствием. Его обвиняли в том, что он превысил полномочия во время Евромайдана.

В 2015 году его поместили под стражу.

Четыре года спустя, в 2019 году, благодаря "закону Савченко" ему изменили меру пресечения, Шаповалов вышел из следственного изолятора, с тех пор он находился на домашнем аресте. В это время он подал иск о восстановлении в должности.

Суд удовлетворил его иск и восстановил в должности командира батальона милиции особого назначения ГУ МВД в Харьковской области. Также по решению суда МВД выплатит Шаповалову материальную компенсацию за время вынужденного прогула.

Напомним, бывшему бойцу Беркута сообщили о подозрении из-за избиения студентов на Майдане. По данным следствия, 30 ноября 2013 года правоохранитель произвел административное задержание "участника мирного собрания" на Майдане Независимости.

Также сообщалось, что в Киеве перенесли суд суд по делу экс-беркутовцев. Причиной стал карантин из-за коронавируса.