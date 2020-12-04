В Испании правительство рассматривает возможность сокращения рабочей недели до четырехдневки, которая, как ожидается, поможет увеличить повысить занятость европейцев. Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю рассматривает Министерство труда Испании, пишет Bloomberg.

Заявление о возможном сокращении рабочего времени, которое сделал вице-премьера Пабло Иглесиас, прозвучало через несколько дней после того, как гигант потребительских товаров Unilever объявил о введении пробной четырехдневки для работников в Новой Зеландии. Такая мера нужна, чтобы увеличить производительность труда.

Любое предложение по изменению рабочей недели в Испании будет представлено правительством в рамках социального диалога с профсоюзами и промышленными группами.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине профсоюз работников образования и науки требует повышения зарплаты.

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