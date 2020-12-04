В НАТО опровергли недавнее обвинение со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке Североатлантическим альянсом военной группировки для захвата земель республики.

Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе НАТО сказали российскому информагентству в ответ на просьбу прокомментировать заявления белорусского лидера, что действия альянса носят исключительно оборонительный характер.

"НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает силы в регионе. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании альянсом военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих", - заверили в штаб-квартире НАТО.

Как писала "Страна", в ноябре Лукашенко также заявлял, что в Киеве и под Варшавой работают центры американских спецслужб.

Мы приводили реакцию на эти слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.