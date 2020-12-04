К появлению таинственных монолитов в США, первый из которых непонятным образом возник в Юте, может быть причастно американское арт-объединение художников из Нью-Мексико. Сейчас они продают похожие монолиты по 45 тысяч долларов.

Об этом пишет Mashable, а соответствующие фотографии арт-объединение The Most Famous Artist опубликовало в своем Instagram-аккаунте.

Так, сообщество художников не предоставило официальных доказательств того, что именно они установили монолиты, но опубликовали в своих соцсетях фотографии которые указывают на их причастность. А в комментарии к снимкам группа даже отметила, что эти объекты - ее рук дело. На счет монолитов в Румынии художественное объединение пока никак не комментирует свою причастность.

На одном снимке группа показала монолит запакованный и стоящий на складе.

На другой фотографии монолит уже находится в пустыне штата Юта, а художники предлагают купить объект за 45 тысяч долларов. В комментариях к этому снимку они также признают свое авторство.

Отмечают, что арт-группа The Most Famous Artist уже проводила разные громкие акции. Например три года назад изменили надпись в Лос-Анджелесе с Hollywood на Hollyweed, что с английского сленга переводится как "святая марихуана". Руководитель Мэтти художественного объединения Мо сказал, что не пока может рассказать подробностей по проекту с монолитами из соображений безопасности, но пообещал предоставить больше объяснений в ближайшее время.

"Что может быть лучше, чем закончить этот ужасный год, давая миру немного помечтать, будто пришельцы вступили с нами в контакт, а затем разочароваться, потому что The most famous artist снова всех разыграли", — заявил МО.

Напомним, первый таинственный монолит появился в штате Юта. Металлическую конструкцию обнаружили во время планового полета, который осуществлялся в целях мониторинга популяции диких баранов в регионе. Но исчез загадочный объект также неожиданно, как и появился. Второй монолит обнаружили в штате Калифорния.