Служба безопасности Украины установила, что организатором произошедшего в начале года поджога машины журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук был полицейский, который действовал по заказу львовского контрабандиста. Материалы дела переданы в суд.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в пятницу, 4 декабря.

"Как установило следствие органов безопасности, организатором преступления был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем. Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за "работу" и предоставил необходимую информацию по авто журналистки. В ночь на 30 января 2020 парень совершил поджог транспортного средства", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ выяснили, что заказчик поджога ранее неоднократно сотрудничал с исполнителем для осуществления подобных преступлений.

"Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух фигурантов производства, которых обвиняют в организации поджога автомобиля журналистки, в связи с осуществлением им профессиональной деятельности. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Как писала "Страна", в ночь на 30 января 2020 года во Львове был сожжен Mitsubishi журналистки Галины Терещук.

После просмотров видео с камер наблюдения был задержан вероятный поджигатель - 19-летний студент, житель Хмельницкой области.