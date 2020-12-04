В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать недействительными результаты конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что конкурс, по мнению заявителя, прошел с нарушениями. Указано, что в постановлениях парламента и правительства речь шла о необходимости обеспечить общественное обсуждение эскиза. Истец просит суд истребовать у Министерства культуры документы об общественном обсуждении эскиза, а именно: план мероприятий и дату объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников, а также выводы и рекомендации оргкомитета.

Сейчас Окружной административный суд Киева решал вопрос об открытии производства по этому иску.

Напомним, в ноябре был объявлен победитель конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины. Им стал художник Алексей Кохан, который представил работу с казаком, архангелом и львом.

Правда, его вариант герба пришелся не всем по душе и вызвал в сети активные обсуждения. "Страна" разбиралась, почему эскиз нового герба Украины вызвал скандал.