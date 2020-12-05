В субботу, 5 декабря, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков с порывами ветра до 15-20 м/с в западных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Холоднее всего будет в восточных областях, где ближайшей ночью температура воздуха опустится до -4-6 градусов. Днем ожидается от 0 до +2, будет солнечно.

А вот в западных регионах завтра будет теплее всего. В ночные часы там ожидается от 0 до +5 градусов. А днем воздух прогреется до +5-9. На Закарпатье и вовсе +10-12 градусов.

На юге страны ближайшей ночью ожидается от -1 до +4 градусов. Днем обещают +3-7 градусов.

В северных регионах ночью небольшой мороз - 1-3 градуса. Днем прогреется до +1-3.

В Киеве утром 5 декабря может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце. Температура воздуха в столице составит от 0 до +2 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что декабрь будет холодным на востоке Украины, а на западе - теплее обычного.

Также мы сообщали, что ноябрь-2020 в Киеве оказался теплее климатической нормы почти на 2 градуса.