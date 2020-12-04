Пока американские компании меняют названия из-за расовых предрассудков, власти Германии решили взяться за очищение фонетического алфавита немецкого языка, который используется для диктовки по буквам, от нацистского наследия и вернуть в него еврейские имена.

Автором инициативы стал омбудсмен земли Баден-Вюртемберг по антисемитизму Микаэль Блуме, передает BBC.

Так, в немецком языке, как, например, и в английском, есть фонетический алфавит. Он был разработан еще в конце XIX века и почти полностью состоит из имен.

В 1934 году нацисты отредактировали этот алфавит, заменив еврейские имена на германские имена и слова. Вместо "Самуэля" в алфавите оказался "Зигфрид" (Samuel - Siegfried), вместо "Закариаса" - "Цеппелин" (Zacharias - Zeppelin), вместо "Давида" - "Дора" (David - Dora), а вместо "Натана" - "Северный полюс" (Nathan - Nordpol).

Примечательно, что часть этих правок была отменена сразу после падения нацистского режима, однако часть - осталась. В этом виде немецкий фонетический алфавит существует до сих пор, немцы используют его до сих пор, не задумываясь о правках, связанных с нацистами. Однако на алфавит обратили внимание борцы с антисемитизмом.

"В одной только этой замене "Натана" на "Северный полюс", которой мы следуем до сих пор, видно, как глубоко в наш язык и в наше мышление проникли нацистские идеи - так, что никто даже не задает вопросов", - сказал Микаэль Блуме, обмудсмен по вопросам антисемитизма на территории земли Баден-Вюртемберг.

Стоит отметить, что должности омбудсменов были введены недавно в 13 из 16 земель ФРГ.

По инициативе омбудсмена в обращение вернут "донацистский", Веймарский вариант алфавита. Однако данное изменение лишь временное. Разработкой совершенно нового фонетического алфавита займется Германский институт стандартизации.

Проект новой версии фонетического алфавита внесут на всенародное обсуждение, а принять ее планируется уже в 2022 году. Предположительно, буквы в алфавите будут обозначены названиями городов.

В свою очередь пресс-секретарь Германского института стандартизации Юлиан Пинних заявил, что дать буквам новые человеческие имена и при этом отразить все этническое многообразие нынешней Германии будет крайне сложно.

Напомним, ранее американская социальная сеть Twitter удалила из своих кодов термины "хозяин", "раб" и "черный список" в рамках борьбы с расизмом.

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