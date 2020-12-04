Проект "Холостячка" с известной актрисой Ксенией Мишиной, который транслируют на телеканале СТБ, в эту пятницу, 4 декабря, покинул Евгений Ковтуненко.

В шоу остались трое участников: Алексей Тригубенко, Александр Эллерт и Андрей Рыбак.

Чем запомнился 7 выпуск проекта

В седьмом выпуске реалити героиня побывала в гостях у мужчин. Каждый принимал ее в своем холостяцком жилище, где чувствует себя наиболее свободно и комфортно. Первым, кто показывал актрисе свою квартиру, стал автор-сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который во время коллективного общения в доме участников не захотел отвечать на вопросы о чувствах и будущем с Мишиной. Зато во время свидания пара настолько раскрепостилась, что прокатилась на вездеходе Шерп, с крыши которого прокричали "Я влюблен"/"Я влюблена".

"Она крутая, кайфовая, с ней как-то классно. Как не влюбиться!?" - признался Эллерт. После этого он пригласил ее в свою квартиру, где Ксюша обратила внимание на игровую приставку, пустой холодильник и совместные фотографии Саши с Рыбаком, а не дочерью. Влюбленные обсудили, кто как видит будущее. Мишина сказала, что поддерживает совместное ведение бюджета и любит отдыхать дома, а Эллерт рассказал, что отдыхает, играя в футбол на приставке или отдыхая в барах. Он также назвал примерную сумму, которую может заработать за вечер - 1,5 тыс. долларов.

"У нас было классное свидание с Сашей. Но если его уклад жизни будет разниться с моим, мы просто разойдемся", - заключила Ксения.

Евгений Ковтуненко показал Ксении два помещения, где чувствует себя комфортно - квартира в Соломенском районе столицы и ресторан Filetto, совладельцем которого является. По традиции 36-летний юрист подарил девушке шикарный букет цветов и угостил ужином. Он также признался ей в своих чувствах, прочитав авторских стих.

Алексей Тригубенко пригласил Ксению пройтись по магазинам. Он признался, что когда влюблен, "всё, стопа нет - гуляем по полной". Конечно, Мишиной было неудобно выбирать дорогие платья и обувь. Из-за высокого ценника она придумывала, что одежда ей не нравится или нет подходящего размера. Но в процессе примерки одежды девушка разрешила, чтобы Леша сделал ей подарок. Он купил белые кроссовки и клетчатый пиджак. После этого пригласил Ксюшу в арендованную квартиру с потрясающим видом на Днепр. Леша отметил, что переезд - для него не проблема, так же, как и совместная жизнь с известной актрисой и ее сыном Платоном. Милое и романтичное свидание завершилось первым для Алексея поцелуем.

На свидание с Андреем Рыбаком Ксюша пригласила физиолога, который при помощи тепловизора должен был расшифровать истинные чувства пары друг к другу. Сидя напротив Ксюши, Андрей говорил, что впервые в жизни он понимает "куда хочет идти и к кому". Эксперимент подтвердил чувства, которые Андрей испытывает к Ксюше.

После этого парень пригласил героиню проекта на радио "Русское радио Україна", где работает ведущим. Мишина была в полном восторге, когда увидела Андрея свободным и настолько раскрепощенным на работе. Они целовались прямо в студии, после чего Рыбак пригласил девушку к себе в арендованную квартиру на Виноградаре для серьезного разговора. Вначале он тянул время, разгадывая с ней кроссворд, а потом несмело сказал: "Я влюбился в тебя, Ксения Мишина". Правда через минуту он обесценил свои же слова, рассказав о девушке Алине, которая была у него до проекта. Той, другой, он дал обещание, что будет вместе с ней, что не влюбится в Ксению, что идет на проект как на работу, а также уйдет с проекта до финала.

"Благодарю, что ты сейчас это сказал и я не успела сделать неправильный выбор", - поблагодарила его Ксюша.

Андрей признался, что ему будет легче, если его выгонит сама Холостячка, потому что самостоятельное решение ему было принять сложно. Тем не менее, на церемонии роз актриса решила дать ему второй шанс и оставила участвовать в реалити.

Чем понравился Ксении каждый из четырех мужчин

В интервью "Ходят слухи" Ксения Мишина так охарактеризовала каждого из четырех мужчин, оставшихся на проекте. Эллерта она назвала человеком, к которому у нее возникли чувства. "Конечно, он обладает потрясающим чувством юмора, мне с ним безумно интересно, он очень чувственный. Я чувствовала какое-то невероятное влечение и какой-то прям симбиоз. Я когда находилась с ним вместе забывала о том, что происходит вокруг", - сказала она про Александра Эллерта.

Андрей Рыбак, по словам Мишиной, ее также зацепил потрясающим чувством юмора. Но вместе с этим "он очень мужественный, но в то же время в нем присутствует какая-то нежность, разнополярность. Он может быть одновременно жестким мужчиной, но и слабым рядом с женщиной. Потому что ведь для нас, женщин, это тоже очень важно, когда мужчина может проявлять слабость", рассказала Ксения.

С Евгением Ковтуненко они энергетически очень похожи. "У нас очень много общих интересов. Он состоявшийся, состоятельный. Он уже осознанный, со сформированным четким "Я". Зрелый взрослый мужчина для жизни, с которым я чувствовала некую безопасность и я чувствовала себя за ним как за каменной стеной", - отметила героиня шоу.

Алексей Тригубенко, по мнению актрисы, это "стабильность, семья", это мужчина, в котором она ни разу не сомневалась на протяжении всего проекта.

Как сообщала "Страна", в рамках проекта первый поцелуй Мишина подарила Александру Эллерту, когда пара провела ночь в Олешковских песках Херсонской области. Второй поцелуй на проекте у Мишиной произошел с 29-летним юмористом и другом Эллерта Андреем Рыбаком. При этом Евгению Ковтуненко в подобном проявлении внимания было отказано.

Напомним, что изначально в шоу участвовали 16 человек. По разным причинам мужчины покидали проект: в выпуске от 13 ноября со скандалом ушел Назар Дзивульский, а неделю назад - Игорь Бабко и Андрей Шатырко. Первый - потому что не выдержал конкуренции, а второй из-за попадания во френдзону к Мишиной.