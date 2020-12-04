В пятницу, 4 декабря, правительство Израиля подписало договор на закупку 6 миллионов доз американской вакцины от коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Так, речь о вакцине, разработанной компанией Moderna. Изначально Израиль планировал купить 2 млн доз, однако позже объем поставок расширили до 6 млн.

По словам Нетаньяху, 6 млн доз хватит на вакцинацию 3 миллионов человек. При этом численность населения Израиля составляет около 9 миллионов человек, то есть заказанной вакцины должны хватить на треть жителей страны.

"Мы видим свет в конце туннеля. А пока мы должны соблюдать правила. Если мы это сделаем - мы победим. Вместе мы победим корону", - написал премьер.

Напомним, в конце ноября в Израиле ослабили карантин и частично разрешили работать школам.

Также мы писали о том, что в Израиле заказали 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса.