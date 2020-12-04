Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вслед за президентом Азербайджана, выступил с критикой резолюции Франции, которая призывает признать Нагорный Карабах. А Эммануэля Макрона он назвал "головной болью" Франции.

Об этом пишет Anadolu.

Так, лидер Турции заявил, что Франция, как посредник урегулирования конфликта в Карабахе, уже потеряла доверие. Он напомнил, что факт оккупации признали США и Россия, а Карабах -это законная часть Азербайджана.

"Если вы так любите армян, то передайте им Марсель. Я поддерживаю это предложение", - сказал Эрдоган.

Кроме того, глава турецкого государства считает, что Франция проходит небезопасный период развития, а Эммануэль Макрон - "головная боль" страны.

"Им (французам - Ред) нужно как можно скорее избавиться от проблемы под названием Макрон", - добавил Тайип Эрдоган.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал тех, кто хочет создания "второго армянского государства", отдать для этого французский Марсель. Он также раскритиковал французскую резолюцию.

Также сообщалось, что Национальное собрание Франции поддержало признание Нагорного Карабаха. Эта резолюция советует правительству страны поддержать независимость самопровозглашенной республики, однако не является обязательной к исполнению. До этого, 25 ноября, сенат Франции призвал правительство страны признать Нагорный Карабах и осудил "агрессию Азербайджана". Также в резолюции речь шла о проведении международного расследования военных преступлений в Карабахе.