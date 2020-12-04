В Житомирской области 1 декабря, местного жителя укусила белка. Экспертиза установила, что животное было больное бешенством.

Об этом сообщила пресс-служба города в Facebook.



Так, во вторник, 1 декабря, белка укусила местного жителя города Барановка.

"Впоследствии белка умерла, а экспертиза подтвердила, что животное было больное бешенством", - отметили в сообщении.

В данный момент на территории города ввели карантинные ограничения. Об этом 4 декабря сообщили во время заседания государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барановской райгосадминистрации.



"После обсуждения комиссия приняла решение ввести на территории Барановки и прилегающей к нему территории в радиусе 3 км карантинные ограничения и утвердила комплексный план проведения профилактических мероприятий по заболеванию животных бешенством", - добавили в социальной сети.



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