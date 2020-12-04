В Министерстве иностранных дел Украины видят страну полноценным членом НАТО уже в 2030 году. Поэтому украинское правительство ожидает от Альянса План действий по членству в НАТО, чтобы провести необходимые реформы.

Об этом заявила замглавы МИД Эмине Джапарова, видео обнародовано в Facebook.

"3 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил Доклад экспертной группы высокого уровня под названием "НАТО-2030: Объединенные ради новой эры". Этот документ фактически является видением будущего развития мощного оборонного и политического союза на следующий долгосрочный период... В опубликованном докладе подтверждена преданность Альянса политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности Украиной и Грузией", - сказала Джапарова.

По ее словам, Украина в вопросе вступления в Альянс настроена оптимистично.

"В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - сказала замглавы украинского МИД.

По ее словам, в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

Напомним, недавно социологи выяснили, что вступления Украины в НАТО желает менее 40% граждан ЕС. Опрос проводился во Франции, Германии, Италии и Польше в сентябре этого года.

Также мы писали о том, что правительство запланировало масштабную рекламу НАТО в Украине.