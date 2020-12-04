В Черновицкой области, где девушка подожгла себя после ссоры с парнем, пациент умер прямо в коридоре медучреждения.

Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает "112 Украина".



Так, инцидент произошел в городе Вижница. Мужчине стало плохо, когда он ждал в очереди. Спасали его другие пациенты, а врач подошел только через полчаса и констатировал смерть.

"Ему стало плохо возле дверей рентген-кабинета, где он и другие пациенты ждали консультации врача. 65-летний мужчина вместе со всеми ждал консультации врача и внезапно начал падать в обморок. Санитарки и свидетель происшествия Роман отнесли его в приемный покой, но реанимировать его никто не стал", - отмечают в издании.



По словам очевидца Романа, умершему становилось хуже и хуже с каждой секундой. "Он тут сел, никто не оказывал ему помощь, ему становилось хуже, хуже и хуже. Потом пришли врачи, померили давление - и все", - добавил он.

К тому же в больнице погибший находился не один, а с женой. По словам очевидца, женщина где-то с полчаса звала на помощь медиков, однако врач пришел лишь через 30 минут и уже констатировал смерть. Относительно действий медиков начали служебное расследование. В обладминистрацию вызвали главного врача. Из-за инцидента его могут уволить.

Судя по версии работников медучреждения, реаниматолог действовал по инструкции.



Директор Вижницкой больницы Наталья Никифорук говорит, что врач пришел буквально через несколько минут. "Но учитывая то, что при осмотре уже умершего он увидел признаки необратимых терминальных изменений, он, проверив отсутствие пульса на сонных артериях и прослушав отсутствие сердечной деятельности, принял решение не проводить реанимационные мероприятия", - отметила медицинский директор.



Жена же умершего претензий к медикам не имеет. По ее словам муж очень долго лечил язву. К тому же имел немало сопутствующих болезней. За несколько часов до визита в больницу у него начал болеть живот, но за помощью Василий не обратился сразу.

"Я так убита горем, что я не могу два слова сказать. Но у меня претензий к врачам нет. Это моя вина, я не усмотрела, что у него язва", - рассказала жена умершего.



В данный момент по факту смерти правоохранители открыли уголовное производство. Уже известно: смерть мужчины вызвал прорыв язвы и септический шок. Следователи подозревают врачей в халатности. Если их вину докажут - им грозит до трех лет заключения и запрет работать по специальности.



Ранее "Страна" сообщала, что в больнице Киевской области умер больной коронавирусом украинец, который пожертвовал свой кислород сыну. Об этом сообщила волонтер Дана Яровая на своей странице в Фейсбуке. Она же потом опровергла эту информацию, отметив, что просто поверила женщине, которая ей сообщила якобы о смерти ее мужа.



Также напомним, что под Сумами женщина с подозрением на Covid-19 умерла на пороге больницы. Отмечается, что ее семейный врач обзвонила все медицинские учреждения в поисках свободного места, однако пациентку так и не госпитализировали.