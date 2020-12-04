В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) публично казнили гражданина. Его обвинили в нарушении правил карантина и контрабанде из Китая.

Об этом со ссылкой на собственные источники в стране пишет RFA.

Сообщают, что 28 ноября 50-летнего мужчину публично расстреляли по обвинению в нарушении "чрезвычайных карантинных мер" и, якобы, контрабанде из Китая. При этом целью таких мер было запугать население и заставить неукоснительно соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса.

В то же время власти КНДР говорят, что в Северной Кореи случаем коронавирусной инфекции не было. Но, как сообщил источнику житель провинции Северный Пхенан, на границе с Китаем, Центральный комитет Корейской рабочей партии усилил карантинные меры до "чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня".

"Всякий раз, когда люди жалуются на отсутствие средств к существованию, власти всегда пытаются заткнуть им рот, угрожая публичными казнями или отправляя их в лагеря для политических заключенных", - добавили в издании.

Напомним, для того чтоб не допустить распространение коронавируса, Северная Корея заминировала границу с Китаем.

Также сообщалось, что разведка Южной Кореи рассказала об ужасах борьбы с коронавирусом в КНДР и казнях чиновников. Жизни лишились уже несколько госслужащих.