В Украине приняли новый закон по коммунальным услугам, который полностью меняет схему их предоставления жильцам многоквартирных домов. То есть - большинству населения страны.

4 декабря Рада проголосовала за проект №2458 и передала его на подпись президенту.

Проект был подан в парламент больше года назад, а в мае этого года принят в первом чтении. Но затем рассмотрение несколько раз откладывали, а сам проект то и дело переписывали.

В экспертном сообществе этот законопроект известен как "проект о коммунальных договорах".

Ключевое в нем - именно договора поставщиков коммунальных услуг с потребителями.

В действующем законе о ЖКХ прописано, что еще до 1 мая 2020 года все украинцы должны подписать индивидуальные договора с коммунальщиками. Но по факту на дату "Ч" договоры подписало лишь несколько процентов жильцов многоэтажек. Потом, ссылаясь на карантин и сложные времена норму отложили.

Но на самом деле главной причиной была непонятная ситуация с самими договорами - их нужно было подписывать едва ли не с каждым украинцем отдельно.

"Скажем, по Киеву поставщик должен был подписать по миллиону договоров, что вообще нереально", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Сейчас придумали другую схему - поставщик может просто вывесить на сайте вариант публичного договора, и если в течении 30 дней потребитель не подпишет какой-то другой, индивидуальный вариант, его автоматически "присоединят" к стандартному. Ну или - предложат отключиться от услуги.

Впрочем, договора - это лишь вершина айсберга. По сути, запускается новая для Украины модель - все услуги (тепло, вода, электроэнергия и прочее) будут поставляться исключительно "до входа в дом". А внутридомовые сети (по которым та же вода идет в квартиры) - головная боль самих жильцов.

"99% жильцов многоэтажек посадят на договора без внутридомовых сетей. Поставят вам воду до точки входа в дом, а дальше - хоть в карманах носите. Какое состояние внутридомовых сетей, будут ли там аварии - поставщика не интересует. Хотите - нанимайте управителя, он все решит за ваши деньги, а нет - справляйтесь сами", — говорит глава Ассоциации профессиональных управителей недвижимости Андрей Никончук.

Плюс - упрощается отключение за долги. Коммунальщики смогут попросту входить в квартиры без согласия жильцов.

Александр Скубченко обращает внимание и на такой нюанс: платежки в очередной раз разделятся (услуги - отдельно, абонплату - отдельно).

"Учитывая историю с тарифами на доставку газа, которые уже несколько раз повышались, мы просто не будем успевать отслеживать что, когда и насколько подорожало", — говорит эксперт.

"Страна" изучила новый закон.

Коммуналка по-новому

В законе прописано несколько нововведений.

1. Одномоментный переход на новые договора о предоставлении коммунальных услуг (по теплу, горячей и холодной воде, водоотводу, вывозу мусора и пр.) для всех многоэтажек, которые еще таких договори не заключили (а их больше 90%)

2. Запуск публичных договоров. Их не нужно будет даже подписывать. Если вы не заключили другой договор, поставщик услуги имеет право автоматически присоединить вас к договору, форма которого будет на его официальном сайте. В теории там могут прописать любые условия. "Если не согласны - отключайтесь", — говорит Никончук.

3. Жители многоэтажек могут в любое время менять вид договора.

4. Вводятся так называемые дифференцированные тариф на транспортировку и поставки тепловой энергии, если есть индивидуальный тепловой пункт. «То есть, можно приобрести отдельно тепловую энергию, и через домой ИТП уже на месте греть воду», - пояснил Никончук. Но ИТП есть далеко не во всех домах, так что для большинства в этом плане ничего не меняется.

5. Поставка услуги - до входа в дом. Внутридомовые сети, их содержание и ремонт оплачиваются отдельно. Но обслуживать их может только сертифицированный поставщик услуги. Кабмин станет определять максимальную планку по тарифам по обслуживанию внутридомовых сетей.

"Вроде как идея правильная, но дьявол кроется в деталях. Посмотрим как это реализует Кабмин", - говорит глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Но в любом случае это будет отдельная платежка, она не входит в тариф на тот же газ. Также непонятно, к в итоге вырастет общая платежка по коммуналке, если будет множество тарифов и их станут постоянно пересматривать. "Люди не будут успевать следить, что и насколько дорожает", — говорит Скубченко.

6. Люди смогут сами определиться с выбором управителей или ЖЭКов, но это не обязательно. Конкурсы управителей должны провести органы местной власти, но лишь в том случае если будет соответствующие решение жильцов. "Также осталось мало времени - конкурсы нужно провести до 1 мая, а с учетом карантина, это будет сделать сложно", - говорит Олег Попенко. То есть, в теории дома могут остаться без ЖЭКов и управителей.

От варианта с навязыванием украинцам управителей (ранее обсуждалось, что тем, кто сам не выберет, управителей будут принудительно назначать) отказались.

"Если управители не нужны - там жильцы и дальше будут работать с ЖЭКами или решать проблемы сами", - говорит Никончук.

"Будет жесткий мордобой"

Эксперты сходятся во мнении: то, что прописали вариант с публичным договором - однозначный плюс. Так как заключить миллионы индивидуальных договоров просто нереально, тем более, в сжатые сроки.

То есть, вышли на так называемый "нулевой вариант": почитали на сайте пример договора и все. Так что теперь все органы местного самоуправления коммунальщики наперегонки побегут такие договора публиковать, - говорит Никончук.

Еще один плюс, по его словам, то, что расширили перечень работ, которые входят в управление дома. В законе список попросту дополнили пунктом "другие работы", а под эту формулировку можно подогнать все что угодно.

К слову, о самих управителях. Это могут быть частные лица или управляющие компании, имеющие соответствующий сертификат. Уже есть реестр управителей, но пока там их только тысяча. На 180 тысяч многоквартирных домов всей страны их явно не хватит - нужно не меньше 4-5 тысяч.

Управителям придется отдельно платить. Как правило, это треть от общей сметы по управлению, а туда входит также закупка электроэнергии для дома и содержание придомовой территории. "Если взять, к примеру, 16-этажку площадью 5 тысяч квадратный метров на один подъезд, то по тарифу 10 гривен за квадрат (средняя цена за обслуживание; для сравнения: тариф ЖЭКа - 3,5 гривен за квадрат), управитель получит порядка 15-16 тысяч. Но у управителя на обслуживании может быть несколько домов", - пояснил Никончук.

Одна из конфликтных норм, которая прошла в итоговой версии закона — о несанкционированном доступе коммунальщиков в жилье.

"Одно дело, когда в квартире заперся сумасшедший и заливает соседей, другое - если к вам придут и отключат воду, — говорит Никончук. - Эту лазейку поставщики услуг могут использовать для борьбы с должниками. Скажем, в отопительный период отключать батареи нельзя. Но можно прийти летом, и, сославшись на аварийную ситуацию, все перекрыть. А для повторного включения попросить заплатить по квитанциям. Так что жесткого мордобоя не избежать".