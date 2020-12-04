Пока власти Великобритании собираются передать вакцину от Pfzier/BioNTech в больницы королевства, у премьер-министра Бориса Джонсона допустили, что глава правительства может привиться от коронавируса в прямом эфире.

Об этом заявила пресс-секретарь британского кабинета министров Аллегра Страттон в ходе брифинга, передает Forbes.

Так, на вопрос журналистов о том, согласится ли Джонсон вакцинироваться от инфекции в прямом эфире, его представительница заявила: "Мы все знаем характер премьера, я не думаю, что он исключит такую возможность. Но мы также знаем, что он не захотел бы сделать укол раньше тех, кто более уязвим, и кто должен получить его первым".

Ранее сам премьер Британии заявил, что доверие общественности к вакцине "является реальной причиной для беспокойства".

"Доверие будет иметь решающее значение для успеха в распространении вакцины по всей стране и в восстановлении нашей экономики", - отметил Джонсон.

Напомним, Великобритания первой из западных стран выдала лицензию на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BionTech, чья эффективность достигла отметки в 95%.

Уже сегодня стало известно, что первая партия вакцины прибыла в Великобританию. Препараты были доставлены в центральный узел и теперь будет распространены по больничным центрам вакцинации по всему королевству.