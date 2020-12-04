Во Франции перенесли традиционные зимние распродажи на конец января. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса. Таким образом распродажи начнутся не 6 декабря, а 20 января. Об этом сообщает Le Figaro.

"Я встречался с торговыми организациями и консультировался с ассоциациями потребителей. Я думаю, что отложить это полезно, и продажи начнутся 20 января", - сказал Ален Гриз, министр, отвечающий за малые и средние предприятия.

Две федерации независимых трейдеров обратились к правительству с просьбой перенести открытие зимних распродаж на конец января из-за сбоев в их деятельности в связи с пандемией.

"По закону у нас была возможность начать 6 января. Считаю, что 20-е - правильная дата, которая позволяет нам предсказать хороший период", - отметил министр.

Дата 20 января совпадет с возможным открытием ресторанов. "Я думаю, что мы находимся на новом этапе, который установил президент и который позволит каждому извлечь из этого пользу", - сказал Ален Гриз.

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